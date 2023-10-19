Lindeberg Sergey Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindeberg Sergey Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Lindeberg Alexander Sergeevich

Мать: не указана

Смерть
1945
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