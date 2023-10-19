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Lindeberg Sergey Александрович
Lindeberg Sergey Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Lindeberg Alexander Sergeevich
1914 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Lindeberg Alexander Sergeevich
Мать: не указана
Смерть
1945
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