Groholska (Groholska) Helena Эдвардовна
Место рожденияPolustrovo
Дата рождения28.01.1919
Дата смерти15.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Polustrovo
Образование
1926
Образование
1930
Образование
1937
Архитектурный техникум
Архитектурный техникум
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lindeberg Alexander Sergeevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lindeberg Alexander Sergeevich
Работа или профессия
Неизвестно
pensioner
Смерть
15.12.2008
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
18.12.2008