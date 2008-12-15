Groholska (Groholska) Helena Эдвардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGroholska (Groholska) Helena Эдвардовна

Groholska (Groholska) Helena Эдвардовна

avatar

Место рождения

Polustrovo

Дата рождения

28.01.1919

Дата смерти

15.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Polustrovo
Образование
1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1930
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1937
Архитектурный техникум
Архитектурный техникум
Бракосочетание
1953

Муж: Lindeberg Alexander Sergeevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lindeberg Alexander Sergeevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lindeberg Alexander Sergeevich

Работа или профессия
Неизвестно
pensioner
Смерть
15.12.2008
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
18.12.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close