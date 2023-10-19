(кн. Хилкова) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(кн. Хилкова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

в доме княгини Анны Ивановны Засекиной

Дата рождения

04.10.1840

Дата смерти

06.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1840

Отец: Хилков Иван Александрович

Мать: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме княгини Анны Ивановны Засекиной
Крещение
13.10.1840
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.1856
Похороны
Неизвестно
Синево-Дуброво, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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