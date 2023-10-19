Khilkov Mikhail Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKhilkov Mikhail Иванович

Khilkov Mikhail Иванович

avatar

Место рождения

в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова

Дата рождения

05.12.1834

Дата смерти

08.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1834

Отец: Хилков Иван Александрович

Мать: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Крещение
30.12.1834
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1864

Дочь: Кутайсова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна

Российская Империя
Работа или профессия
1864
Англо-Американская компания строительства Трансамериканской жд в Ю Америке
unknown | Англо-Американская компания строительства Трансамериканской жд в Ю Америке
Рождение ребёнка
12.10.1866

Дочь: Ermolova Anna Mihailovna

Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна

Rosario, Santa Fe Province Argentina
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кн. Хилков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Хилков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: Shuberskaya-Khilkova Evdokia Михайловна

Мать ребёнка: Хилкова Александра Николаевна

Бракосочетание
29.07.1892

Жена: Хилкова Александра Николаевна

Работа или профессия
1895
Правительство Российской Империи
16-й министр путей сообщения | Правительство Российской Империи
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
с. Головсое
с. Головсое
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close