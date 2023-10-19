Khilkov Mikhail Иванович
Место рожденияв доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Дата рождения05.12.1834
Дата смерти08.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1834
в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Крещение
30.12.1834
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1864
Дочь: Кутайсова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна
Российская Империя
Работа или профессия
1864
Англо-Американская компания строительства Трансамериканской жд в Ю Америке
unknown | Англо-Американская компания строительства Трансамериканской жд в Ю Америке
Рождение ребёнка
12.10.1866
Дочь: Ermolova Anna Mihailovna
Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна
Rosario, Santa Fe Province Argentina
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кн. Хилков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Хилкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: Shuberskaya-Khilkova Evdokia Михайловна
Мать ребёнка: Хилкова Александра Николаевна
Бракосочетание
29.07.1892
Работа или профессия
1895
Правительство Российской Империи
16-й министр путей сообщения | Правительство Российской Империи
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
с. Головсое
с. Головсое