Хилкова (Неведомская) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1839
Дата смерти27.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1864
Дочь: Кутайсова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1866
Дочь: Ermolova Anna Mihailovna
Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович
Rosario, Santa Fe Province Argentina
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кн. Хилков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.01.1892