Хилкова (Неведомская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилкова (Неведомская) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1839

Дата смерти

27.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1864

Дочь: Кутайсова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1866

Дочь: Ermolova Anna Mihailovna

Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович

Rosario, Santa Fe Province Argentina
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кн. Хилков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Хилков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.01.1892
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