Хилкова (Неведомская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1847
Дата смерти28.11.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: Shuberskaya-Khilkova Evdokia Михайловна
Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович
Бракосочетание
29.07.1892
Смерть
28.11.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург