Хилкова (Неведомская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилкова (Неведомская) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1847

Дата смерти

28.11.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: Shuberskaya-Khilkova Evdokia Михайловна

Отец ребёнка: Khilkov Mikhail Иванович

Бракосочетание
29.07.1892

Муж: Khilkov Mikhail Иванович

Смерть
28.11.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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