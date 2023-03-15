Соломадин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Около 1902 г.р.
Около 1904 г.р.
Вычислено 1907 г.р.
Вычислено 1909 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Соломадин Лукьян

Мать: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Соломадин Федор

Мать ребёнка: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Соломадин Кузьма

Мать ребёнка: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Соломадин ?

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Соломадин ?

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Соломадин Илья

Мать ребёнка: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломадина ?

Смерть
Неизвестно
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