Соломадин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: Соломадин Лукьян
Мать: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Соломадин Федор
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Соломадин Кузьма
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Соломадин ?
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Сын: Соломадин ?
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Соломадин Илья
Мать ребёнка: Соломадина ?
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломадина ?
Смерть
Неизвестно