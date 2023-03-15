Соломадина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломадин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Соломадин Федор
Отец ребёнка: Соломадин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Соломадин Кузьма
Отец ребёнка: Соломадин Андрей
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Соломадин ?
Отец ребёнка: Соломадин Андрей
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Сын: Соломадин ?
Отец ребёнка: Соломадин Андрей
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Соломадин Илья
Отец ребёнка: Соломадин Андрей
Смерть
Неизвестно