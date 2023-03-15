Соломадина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Около 1902 г.р.
Около 1904 г.р.
Вычислено 1907 г.р.
Вычислено 1909 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломадин Андрей

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Соломадин Федор

Отец ребёнка: Соломадин Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Соломадин Кузьма

Отец ребёнка: Соломадин Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Соломадин ?

Отец ребёнка: Соломадин Андрей

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Соломадин ?

Отец ребёнка: Соломадин Андрей

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Соломадин Илья

Отец ребёнка: Соломадин Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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