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Соломадин Кузьма

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Соломадин Андрей

Мать: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломадина Ирина

Военная служба
Неизвестно
Саламацин Кузьма Андр. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандевка Дата призыва: __.__.1942 Башмаковский РВК, Пе... Показать все
Смерть
Неизвестно