Соломадин Кузьма
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Соломадин Андрей
Мать: Соломадина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломадина Ирина
Военная служба
Неизвестно
Саламацин Кузьма Андр. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандевка Дата призыва: __.__.1942 Башмаковский РВК, Пе... Показать все
Смерть
Неизвестно