Соломадин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадин Илья

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913

Отец: Соломадин Андрей

Мать: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Соломадин Илья Андреевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 18.07.1913 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандиевка (Тамбовская обл., с. Коньдиевка) Наименование военкомата: ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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