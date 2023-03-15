Соломадин Илья
Место рождения
Дата рождения18.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913
Отец: Соломадин Андрей
Мать: Соломадина ?
Военная служба
Неизвестно
Соломадин Илья Андреевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 18.07.1913 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандиевка (Тамбовская обл., с. Коньдиевка) Наименование военкомата: ... Показать все
Смерть
Неизвестно