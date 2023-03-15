Соломадин Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Соломадин Андрей
Мать: Соломадина ?
Военная служба
Неизвестно
Соломадин Федор Андреевич Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандиевка Дата призыва: Башмаковский РВК Воинское звание: красноармеец Д... Показать все
Бракосочетание
27.10.1922
Жена: Соломадина (Шеина) Ольга
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Смерть
Неизвестно