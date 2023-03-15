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Соломадин Федор

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Соломадин Андрей

Мать: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Соломадин Федор Андреевич Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кандиевка Дата призыва: Башмаковский РВК Воинское звание: красноармеец Д... Показать все
Бракосочетание
27.10.1922

Жена: Соломадина (Шеина) Ольга

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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Смерть
Неизвестно

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