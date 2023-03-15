Соломадина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Соломадин Андрей
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Соломадин Василий
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: ?
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Соломадин Фрол
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Данскова Наталья
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: ?
Отец ребёнка: Соломадин Лукьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломадин Лукьян
Смерть
Неизвестно