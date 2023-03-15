Соломадина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Соломадин Андрей

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Соломадин Василий

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Соломадин Фрол

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Данскова Наталья

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соломадин Лукьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломадин Лукьян

Смерть
Неизвестно
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