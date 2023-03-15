Соломадин Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Соломадин Карп
Мать: Соломадина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Соломадин Андрей
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Соломадин Василий
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: (Соломадина) ?
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Соломадин Фрол
Мать ребёнка: Соломадина ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Данскова (Соломадина) Наталья
Мать ребёнка: Соломадина ?
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Соломадина) ?
Мать ребёнка: Соломадина ?
Смерть
Неизвестно