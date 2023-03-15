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Соломадин Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Соломадин Карп

Мать: Соломадина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Соломадин Андрей

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Соломадин Василий

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: (Соломадина) ?

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Соломадин Фрол

Мать ребёнка: Соломадина ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Данскова (Соломадина) Наталья

Мать ребёнка: Соломадина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Соломадина) ?

Мать ребёнка: Соломадина ?

Смерть
Неизвестно

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