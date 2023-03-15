Соломадин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Соломадин Лукьян
Мать: Соломадина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломадин Яков
Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соломадин Михаил
Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Соломадин Василий
Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Соломадина) ?
Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Соломадина) ?
Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия
Смерть
Неизвестно