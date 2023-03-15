Соломадин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Соломадин Лукьян

Мать: Соломадина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломадин Яков

Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломадина (Фомина) Анастасия

Рождение ребёнка
1896

Сын: Соломадин Михаил

Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Соломадин Василий

Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Соломадина) ?

Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Соломадина) ?

Мать ребёнка: Соломадина (Фомина) Анастасия

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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