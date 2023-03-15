Соломадин Михаил
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Соломадин Василий
Военная служба
11.01.1917
8-й Сибирский стрелковый полк, стрелок, Причина выбытия ранен/контужен, Место выбытия Зеленый Остров | №20886, Список нижних чинов 8 Сибирского стрелкового полка убитых, раненых и без вести пропавших ... Показать все
Смерть
Неизвестно