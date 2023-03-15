Соломадин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадин Михаил

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Соломадин Василий

Мать: Соломадина (Фомина) Анастасия

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
11.01.1917
8-й Сибирский стрелковый полк, стрелок, Причина выбытия ранен/контужен, Место выбытия Зеленый Остров | №20886, Список нижних чинов 8 Сибирского стрелкового полка убитых, раненых и без вести пропавших ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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