Соломадина (Фомина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Фомин Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломадин Яков
Отец ребёнка: Соломадин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломадин Василий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соломадин Михаил
Отец ребёнка: Соломадин Василий
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Соломадин Василий
Отец ребёнка: Соломадин Василий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Соломадина) ?
Отец ребёнка: Соломадин Василий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Соломадина) ?
Отец ребёнка: Соломадин Василий
Место жительства
1917
Смерть
Неизвестно