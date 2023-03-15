Соломадина (Фомина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадина (Фомина) Анастасия

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Фомин Никанор

Мать: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломадин Яков

Отец ребёнка: Соломадин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломадин Василий

Рождение ребёнка
1896

Сын: Соломадин Михаил

Отец ребёнка: Соломадин Василий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Соломадин Василий

Отец ребёнка: Соломадин Василий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Соломадина) ?

Отец ребёнка: Соломадин Василий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Соломадина) ?

Отец ребёнка: Соломадин Василий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1917
Смерть
Неизвестно

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