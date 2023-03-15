Фомин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Никанор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Фомин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Соломадина Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фомин Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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