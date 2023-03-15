Соломадин Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломадин Фрол

Соломадин Фрол

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

30.10.1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1880 г.р.

Дети

1889 г.р.
Между 1893 и 1903 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1908 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Соломадин Лукьян

Мать: Соломадина ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Володина ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903

Дочь: Бунтина Параскева

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Соломадин ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Соломадин ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
1917
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
крестьянин
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломадина Марфа

Место жительства
Неизвестно
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.10.1920
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: От старости | Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.025об.jpg
Похороны
Неизвестно
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close