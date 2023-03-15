Соломадин Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти30.10.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Соломадин Лукьян
Мать: Соломадина ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Володина ?
Мать ребёнка: Соломадина Марфа
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903
Дочь: Бунтина Параскева
Мать ребёнка: Соломадина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Соломадин ?
Мать ребёнка: Соломадина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Соломадин ?
Мать ребёнка: Соломадина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1912
Рождение ребёнка
Около 1915
Рождение ребёнка
Около 1915
Работа или профессия
1917
крестьянин
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломадина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1920
Причина смерти: От старости | Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.025об.jpg
Похороны
Неизвестно