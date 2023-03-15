Соломадина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломадина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

1889 г.р.
Между 1893 и 1903 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1908 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Володина ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903

Дочь: Бунтина Параскева

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Соломадин ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Соломадин ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соломадин Фрол

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломадин Фрол

Смерть
Неизвестно
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