Соломадина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Володина ?
Отец ребёнка: Соломадин Фрол
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903
Дочь: Бунтина Параскева
Отец ребёнка: Соломадин Фрол
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Соломадин ?
Отец ребёнка: Соломадин Фрол
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Соломадин ?
Отец ребёнка: Соломадин Фрол
Рождение ребёнка
Около 1912
Рождение ребёнка
Около 1915
Рождение ребёнка
Около 1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломадин Фрол
Смерть
Неизвестно