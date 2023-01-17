Хмельницкая (Хмельницкая) Ольга Марковна
Место рождения
Дата рождения25.10.1905
Дата смерти08.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
29.04.1926
Дочь: Золотарева Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич
Рождение ребёнка
25.10.1930
Сын: Золоторевский Александр Львович
Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич
Умань, Черкаська область
Смерть
08.07.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область