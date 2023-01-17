Хмельницкая (Хмельницкая) Ольга Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкая (Хмельницкая) Ольга Марковна

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Место рождения

Монастырище, Черкаська область

Дата рождения

25.10.1905

Дата смерти

08.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905

Отец: Хмельницкий Меер Иосифович

Мать: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Монастырище, Черкаська область
Бракосочетание
1923

Муж: Золотаревский Лев Исаевич

Рождение ребёнка
29.04.1926

Дочь: Золотарева Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.10.1930

Сын: Золоторевский Александр Львович

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Умань, Черкаська область
Смерть
08.07.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
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