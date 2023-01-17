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Золоторевский Александр Львович

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Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

25.10.1930

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930

Отец: Золотаревский Лев Исаевич

Мать: Хмельницкая Ольга Марковна

Умань, Черкаська область
Бракосочетание
1958

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
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