Золоторевский Александр Львович
Место рождения
Дата рождения25.10.1930
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930
Бракосочетание
1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область