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Золотаревский Лев Исаевич

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Место рождения

Злынка, Кіровоградська область

Дата рождения

25.12.1899

Дата смерти

08.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1884 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.
1923 г.р.
1915 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
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1947 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1899

Отец: Золотаревский Исай (Шай) Иосифович

Мать: Золотаревская Софья Янкелевна

Злынка, Кіровоградська область
Бракосочетание
1923

Жена: Хмельницкая Ольга Марковна

Рождение ребёнка
29.04.1926

Дочь: Золотарева Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Хмельницкая Ольга Марковна

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.10.1930

Сын: Золоторевский Александр Львович

Мать ребёнка: Хмельницкая Ольга Марковна

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильмейстер Роза Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1947

Сын: Золотаревский Александр Львович

Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна

Кожанка, Київська область
Бракосочетание
1953

Жена: Золотаревская Лидия Степановна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна

Кожанка, Київська область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна

Фастов, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильмейстер Роза Ивановна

Смерть
08.09.1972
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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