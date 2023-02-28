Золотаревский Лев Исаевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1899
Дата смерти08.09.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1899
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
29.04.1926
Дочь: Золотарева Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Хмельницкая Ольга Марковна
Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.10.1930
Сын: Золоторевский Александр Львович
Мать ребёнка: Хмельницкая Ольга Марковна
Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильмейстер Роза Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1947
Сын: Золотаревский Александр Львович
Мать ребёнка: Золотаревская Лидия Степановна
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Фастов, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно