Золотарева (Золотарева) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Золотарева) Евдокия Леонтьевна

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Место рождения

Монастырище, Черкаська область

Дата рождения

29.04.1926

Дата смерти

18.07.2020

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926

Отец: Золотаревский Лев Исаевич

Мать: Хмельницкая Ольга Марковна

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодкий Виктор Андреевич

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодкий Виктор Андреевич

Самбор, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодкий Виктор Андреевич

Миргород, Полтавська область
Смерть
18.07.2020
ГКБ 15, Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
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