Золотарева (Золотарева) Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1926
Дата смерти18.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодкий Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодкий Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Миргород, Полтавська область
Смерть
18.07.2020
ГКБ 15, Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область