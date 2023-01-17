Хмельницкий Меер Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1956
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Хмельницкий Иосиф Овсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1904
Сын: Хмельницкий Иосиф Маркович
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: Хмельницкая Ольга Марковна
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зубрицкая Софья Марковна
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Айзенштат Ханна Марковна
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Москалева Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Рождение ребёнка
30.08.1926
Сын: Хмельницкий Леонид Маркович
Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна
Смерть
1956