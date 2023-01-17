Хмельницкий Меер Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Меер Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Хмельницкий Иосиф Овсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Хмельницкий Иосиф Маркович

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: Хмельницкая Ольга Марковна

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зубрицкая Софья Марковна

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Айзенштат Ханна Марковна

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Москалева Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
30.08.1926

Сын: Хмельницкий Леонид Маркович

Мать ребёнка: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Монастырище, Черкаська область
Смерть
1956
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