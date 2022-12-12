Хмельницкая (Мостовая) Рухиль Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти22.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мостовой Хаим-Лейб Аврум-Ицкович
Мать: Мостовая Голда
Рождение ребёнка
06.01.1904
Сын: Хмельницкий Иосиф Маркович
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: Хмельницкая Ольга Марковна
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зубрицкая Софья Марковна
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Айзенштат Ханна Марковна
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Москалева Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Рождение ребёнка
30.08.1926
Сын: Хмельницкий Леонид Маркович
Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович
Смерть
22.03.1960
Причина смерти: бронхиальная астма
Похороны
Неизвестно