Хмельницкая (Мостовая) Рухиль Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмельницкая (Мостовая) Рухиль Лейбовна

Хмельницкая (Мостовая) Рухиль Лейбовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

22.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мостовой Хаим-Лейб Аврум-Ицкович

Мать: Мостовая Голда

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Хмельницкий Иосиф Маркович

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: Хмельницкая Ольга Марковна

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зубрицкая Софья Марковна

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Айзенштат Ханна Марковна

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Москалева Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Рождение ребёнка
30.08.1926

Сын: Хмельницкий Леонид Маркович

Отец ребёнка: Хмельницкий Меер Иосифович

Монастырище, Черкаська область
Смерть
22.03.1960
Причина смерти: бронхиальная астма
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close