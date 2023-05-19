Менделеев (Соколов) Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1783
Дата смерти12.10.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1783
Бракосочетание
Около 1809
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Басаргина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Капустина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Попова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Менделеев Дмитрий
Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна
Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Работа или профессия
Неизвестно
педагог, директор Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, надворный советник,
Образование
Неизвестно
Chief Pedagogical Institute in St Petersburg. Studied philosophy, fine arts, political economy, logic and Russian literature.Took up a teaching position in Tobolsk
Смерть
12.10.1847