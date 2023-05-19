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Менделеев (Соколов) Иван Павлович

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Место рождения

Касково, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

16.02.1783

Дата смерти

12.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1783

Отец: Соколов Павел Максимович

Мать: Соколова Степанида Евдокимовна

Касково, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Около 1809

Жена: Менделеева Мария Дмитриевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Басаргина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Капустина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Апполинария Ивановна

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Менделеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Попова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Менделеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Менделеев Дмитрий

Мать ребёнка: Менделеева Мария Дмитриевна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Работа или профессия
Неизвестно
педагог, директор Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, надворный советник,
Образование
Неизвестно
Chief Pedagogical Institute in St Petersburg. Studied philosophy, fine arts, political economy, logic and Russian literature.Took up a teaching position in Tobolsk
Смерть
12.10.1847
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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