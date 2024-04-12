Менделеева (Корнильева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менделеева (Корнильева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

16.01.1793

Дата смерти

20.09.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1793

Отец: Корнильев Дмитрий Васильевич

Мать: Корнильева Екатерина Ефимовна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Около 1809

Муж: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Басаргина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Капустина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Менделеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Попова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Менделеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Менделеев Дмитрий

Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Смерть
20.09.1850
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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