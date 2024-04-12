Менделеева (Корнильева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1793
Дата смерти20.09.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1793
Бракосочетание
Около 1809
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Басаргина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Капустина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Попова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Менделеев Дмитрий
Отец ребёнка: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Смерть
20.09.1850
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург