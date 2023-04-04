Корнильева (Шевырина) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти10.01.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1793
Дочь: Менделеева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1793
Сын: Корнильев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Корнильев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1803