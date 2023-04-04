Корнильева (Шевырина) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильева (Шевырина) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

10.01.1803

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1793

Дочь: Менделеева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.10.1793

Сын: Корнильев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Корнильев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Корнильев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнильев Дмитрий Васильевич

Смерть
10.01.1803
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