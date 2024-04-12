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Менделеев Дмитрий

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Место рождения

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

27.01.1834

Дата смерти

20.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1834

Отец: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Мать: Менделеева Мария Дмитриевна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Работа или профессия
Неизвестно
Русский учёный и общественный деятель. Химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Heidelberg University
Смерть
20.01.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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