Менделеев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения27.01.1834
Дата смерти20.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1834
н.ст. Самый младший, восьмой ребенок (из оставшихся в живых ко дню его рождения).
Работа или профессия
Неизвестно
Русский учёный и общественный деятель. Химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Heidelberg University
Смерть
20.01.1907