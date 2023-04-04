Соколова (Евдокимова) Степанида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Евдокимова) Степанида Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1783

Сын: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович

Касково, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соколов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тихомандрицкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович

Касково, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Василий Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович

Смерть
1822
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