Соколова (Евдокимова) Степанида Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1783
Сын: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тихомандрицкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Василий Павлович
Отец ребёнка: Соколов Павел Максимович
Смерть
1822