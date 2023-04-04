Соколов Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1783
Сын: Менделеев (соколов) Иван Павлович
Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тихомандрицкий Александр Павлович
Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Василий Павлович
Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1808
Удомля, Удомельский, Тверская область