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Соколов Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1783

Сын: Менделеев (соколов) Иван Павлович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна

Касково, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соколов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тихомандрицкий Александр Павлович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна

Касково, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Василий Павлович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1808
Удомля, Удомельский, Тверская область
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