Грошев Георгий (Егор) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошев Георгий (Егор) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1885

Сын: Грошев Иван Егорович

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Грошев Василий Егорович

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

деревня Чудиново
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Иваньковская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Грошев Павел Егорович

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1900

Сын: Грошев Григорий Егорович

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Грошев Александр (Георгиевич)

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Грошев Валентин Егорович

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна

Смерть
1935
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