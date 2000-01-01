Грошев Георгий (Егор) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1885
Сын: Грошев Иван Егорович
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
деревня Чудиново
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Иваньковская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Агриппина Георгиевна
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.06.1903
Сын: Грошев Александр (Георгиевич)
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Грошева Анна Алексеевна
Смерть
1935