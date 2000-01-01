Грошев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошев Иван Егорович

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Место рождения

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии

Дата рождения

12.11.1885

Дата смерти

26.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1885

Отец: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Мать: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
26.11.1885
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение
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