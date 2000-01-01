Грошева (Соколова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Соколов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1885
Сын: Грошев Иван Егорович
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
деревня Чудиново
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Иваньковская Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.06.1903
Сын: Грошев Александр (Георгиевич)
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович
Смерть
1954