Грошева (Соколова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева (Соколова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Соколов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1885

Сын: Грошев Иван Егорович

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Грошев Василий Егорович

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

деревня Чудиново
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Иваньковская Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Грошев Павел Егорович

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1900

Сын: Грошев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Грошев Александр (Георгиевич)

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Грошев Валентин Егорович

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Смерть
1954
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