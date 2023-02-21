Иваньковская (Грошева) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваньковская (Грошева) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Мать: Грошева Анна Алексеевна

Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Иваньковский Сергей Максимович

д.Липки, Нагуевской волости, Вязниковского уезда
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Никитина Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович

Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Демченко Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньковский Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно
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