Иваньковская (Грошева) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
26.01.1914
д.Липки, Нагуевской волости, Вязниковского уезда
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Никитина Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Демченко Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньковский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Иваньковский Сергей Максимович
Смерть
Неизвестно