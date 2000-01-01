Никитина (Иваньковская) Ираида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Иваньковская) Ираида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Иваньковский Сергей Максимович

Мать: Иваньковская Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
06.08.1937

Дочь: Матвеева Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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