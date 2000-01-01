Никитина (Иваньковская) Ираида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
06.08.1937
Дочь: Матвеева Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно