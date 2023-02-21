Грошев Валентин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошев Валентин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1851 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Мать: Грошева Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
д.Петрино (поселок Ярцево)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Петрино (пос.Ярцево)
Смерть
Неизвестно