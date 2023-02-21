Грошев Валентин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Место жительства
Неизвестно
д.Петрино (поселок Ярцево)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
д.Петрино (пос.Ярцево)
Смерть
Неизвестно