Грошев Григорий Егорович
Место рожденияд.Чудиново, Владимирской области
Дата рождения1900
Дата смерти17.10.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Грошев Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Асеева Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична
Россия
Рождение ребёнка
18.06.1929
Дочь: Олимпиева Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
13.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична
д.Чудиново, Владимирской области
Работа или профессия
Неизвестно
был председателем колхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1942
г.Балашов, Саратовской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Мача, могила № 20