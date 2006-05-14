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Грошев Григорий Егорович

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Место рождения

д.Чудиново, Владимирской области

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Мать: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Владимирской области
Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Грошев Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Асеева Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична

Россия
Рождение ребёнка
18.06.1929

Дочь: Олимпиева Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
13.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грошева Татьяна Никитична

д.Чудиново, Владимирской области
Работа или профессия
Неизвестно
был председателем колхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошева Татьяна Никитична

Смерть
17.10.1942
г.Балашов, Саратовской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Мача, могила № 20
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