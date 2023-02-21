Грошева (Жукова) Татьяна Никитична
Место рожденияд.Бродники
Дата рождения?.01.1902
Дата смерти13.06.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1902
Отец: Жуков Никита (?)
д.Бродники
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Грошев Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Асеева Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович
Россия
Рождение ребёнка
18.06.1929
Дочь: Олимпиева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
13.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович
д.Чудиново, Владимирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1962
д.Чудиново, Владимирской области
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
деревня Липки