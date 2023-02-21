Грошева (Жукова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева (Жукова) Татьяна Никитична

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Место рождения

д.Бродники

Дата рождения

?.01.1902

Дата смерти

13.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1902

Отец: Жуков Никита (?)

Мать: Жукова Екатерина Савиновна

д.Бродники
Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Грошев Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Асеева Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович

Россия
Рождение ребёнка
18.06.1929

Дочь: Олимпиева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
13.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грошев Григорий Егорович

д.Чудиново, Владимирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев Григорий Егорович

Смерть
13.06.1962
д.Чудиново, Владимирской области
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
деревня Липки
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