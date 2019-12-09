Асеева (Грошева) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Грошева) Софья Григорьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.09.1927

Дата смерти

09.12.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927

Отец: Грошев Григорий Егорович

Мать: Грошева Татьяна Никитична

Россия
Бракосочетание
1952

Муж: Асеев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асеев Юрий Николаевич

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асеев Юрий Николаевич

Москва
Смерть
09.12.2019
Похороны
Неизвестно
Люблинское кладбище
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