Асеева (Грошева) Софья Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.09.1927
Дата смерти09.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927
Россия
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
21.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асеев Юрий Николаевич
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асеев Юрий Николаевич
Москва
Смерть
09.12.2019
Похороны
Неизвестно
Люблинское кладбище