Асеев Юрий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти15.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: не указан
Мать: Евдокия (Дина) Ивановна
Россия
Бракосочетание
1952
Жена: Асеева Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асеева Софья Григорьевна
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асеева Софья Григорьевна
Москва
Смерть
15.06.2007
Похороны
Неизвестно
Люблинское кладбище