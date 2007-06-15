Асеев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев Юрий Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

15.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: не указан

Мать: Евдокия (Дина) Ивановна

Россия
Бракосочетание
1952

Жена: Асеева Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асеева Софья Григорьевна

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асеева Софья Григорьевна

Москва
Смерть
15.06.2007
Похороны
Неизвестно
Люблинское кладбище
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