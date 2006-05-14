Олимпиева (Грошева) Людмила Григорьевна
Место рожденияг.Вязники, Владимирской области
Дата рождения18.06.1929
Дата смерти14.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
28.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олимпиев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2006