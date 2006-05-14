Олимпиева (Грошева) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиева (Грошева) Людмила Григорьевна

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Место рождения

г.Вязники, Владимирской области

Дата рождения

18.06.1929

Дата смерти

14.05.2006

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929

Отец: Грошев Григорий Егорович

Мать: Грошева Татьяна Никитична

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
28.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олимпиев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олимпиев Иван Петрович

Смерть
14.05.2006
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