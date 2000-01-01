Жуков Никита (?)
Место рожденияд.Бродники, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бродники, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
?.01.1902
Дочь: Грошева Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна
д.Бродники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Мария (старшая)
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корочкина Анна Никитична
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Иван Никитич
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна
Смерть
Неизвестно