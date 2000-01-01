Жуков Никита (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Никита (?)

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Место рождения

д.Бродники, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бродники, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
?.01.1902

Дочь: Грошева Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна

д.Бродники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Мария (старшая)

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корочкина Анна Никитична

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Иван Никитич

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Савиновна

Смерть
Неизвестно
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