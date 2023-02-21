Баринова (Жукова) Мария (старшая) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Жукова) Мария (старшая)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Никита (?)

Мать: Жукова Екатерина Савиновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Баринов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Баринов Владимир

Ивановская обл., г. Никологорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Баринов Владимир

Смерть
Неизвестно
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