Баринова (Жукова) Мария (старшая)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Никита (?)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Баринов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Баринов Владимир
Ивановская обл., г. Никологорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баринов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Баринов Владимир
Смерть
Неизвестно