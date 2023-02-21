Баринов Иван Владимирович
Место рожденияИвановская обл., г. Никологорск
Дата рождения1907
Дата смерти02.08.1941
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Баринов Владимир
Мать: Баринова Мария (старшая)
Ивановская обл., г. Никологорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.08.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Мурманская область, р.Большая Западная Лица, левый берег