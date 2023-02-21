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Баринов Иван Владимирович

Место рождения

Ивановская обл., г. Никологорск

Дата рождения

1907

Дата смерти

02.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Баринов Владимир

Мать: Баринова Мария (старшая)

Ивановская обл., г. Никологорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.08.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Мурманская область, р.Большая Западная Лица, левый берег
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