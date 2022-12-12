город Балашов, город Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Балашов

Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
3БАЛАШОВ. Уездный.На лев. берегу р. Хопра.143623981531512794Церквей православных 4. Еврейская синагога 1. Училищ 2. Больница 1. Ярмарок 3. Пристань. Заводов и фабрик 20. Мельниц 8.
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балашовский муниципальный район, Городское поселение город Балашов
63608101001г Балашовгород
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