(Грошева) Агриппина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грошева) Агриппина Георгиевна

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Место рождения

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии

Дата рождения

07.06.1897

Дата смерти

28.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897

Отец: Грошев Георгий (Егор) Петрович

Мать: Грошева Анна Алексеевна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
28.08.1897
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение
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