(Грошева) Агриппина Георгиевна
Место рожденияд.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Дата рождения07.06.1897
Дата смерти28.08.1897
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
28.08.1897
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение