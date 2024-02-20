Тышлек Гагуц (Черкас) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц (Черкас) Мария Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

20.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Черкас Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
12.01.1886

Муж: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-21,зап.-1
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Христина Саввична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Кириакия Саввична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Цыбик Александра Саввична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1899

Сын: Тышлек Гагуц Алексей Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
20.10.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - золотуха
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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