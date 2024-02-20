Цыбик (Тышлек Гагуц) Александра Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик (Тышлек Гагуц) Александра Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1895

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.11.1913

Муж: Цыбик Василий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.10.1916

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Цыбик Василий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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