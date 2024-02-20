Черкас Дмитрий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1825
Дата смерти20.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1825
Отец: Черкас Василий Дмитриевич
Мать: Черкас Паскалия
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-60
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Черкас Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-92
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Черкас Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.01.1866
Дочь: Папуш Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-84,зап.-5
Рождение ребёнка
10.06.1868
Сын: Черкас Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-148,зап.-30
Рождение ребёнка
17.08.1871
Сын: Черкас Харлампий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-241,зап.-24
Смерть
20.10.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-71,зап.-43