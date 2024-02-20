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Черкас Дмитрий Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Черкас Василий Дмитриевич

Мать: Черкас Паскалия

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-60
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Черкас Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1849

Сын: Черкас Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-92
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Черкас Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.01.1866

Дочь: Папуш Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-84,зап.-5
Рождение ребёнка
10.06.1868

Сын: Черкас Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-148,зап.-30
Рождение ребёнка
17.08.1871

Сын: Черкас Харлампий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-241,зап.-24
Смерть
20.10.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-71,зап.-43
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